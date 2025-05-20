ABD Başkanı Donald Trump'tan 'Altın Kubbe' açıklaması

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Amerika, hava savunmasına yeni bir sistem ekliyor..

'Altın Kubbe'..

Oval Ofis'te yeni hava savunma sistemi "Altın Kubbe"yi tanıtan Trump, uzaydan gelen füzelerin bile engellenebileceğini söyledi.

TOPLAM MALİYETİ 175 MİLYAR DOLAR

İsrail'in Demir Kubbe'sinden çok daha iyi olduğunu belirten Trump, yeni füze sisteminin toplam maliyetinin 175 milyar dolar olacağının da altını çizdi.

"UZAYDAN GELEN FÜZELERİ BİLE ENGELLEYECEK"

Trump şu ifadeleri kullandı:

Seçim kampanyam sırasında gökyüzümüzü balistik füzelerden koruyacak bir kalkan inşa edeceğime söz vermiştim ve bunu yapacağım.



Altın Kubbe hava savunma sistemi kuruyoruz.



Uzaydan gelen füzeleri bile engelleyecek dünyanın en gelişmiş sistemi olacak. Uzay tabanlı önleyicileri içerecek.

"DEMİR KUBBEDEN DAHA İYİ OLACAK"

İsrail’in de demir kubbesi var, altın kubbe demir kubbeden daha iyi olacak, hipersonik füzeleri vurabileceğiz.



Büyük ve güzel bir tasarının, inşaatın başlamasına yardımcı olmak için Altın Kubbe için 25 milyar dolar içereceğini bildirmekten mutluluk duyuyorum. Bu, başlangıçtaki bir tür aşağı yönlü pozisyon. Tamamlandığında bunun toplam maliyetinin 175 milyar dolar olacağından bahsediyoruz.

3 YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK

Yaklaşık 3 yıl içinde tamamlanacağını belirten Trump, "Kanada bizimle iletişime geçti ve Altın Kubbe füze savunma sisteminin bir parçası olmak istiyor." dedi.









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