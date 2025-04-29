Bir süredir solunum yolu rahatsızlıklarıyla mücadele eden Katolik Hristiyanların dini lideri Papa Francis, 21 Nisan'da 88 yaşında hayatını kaybetti.
Katoliklerin ziyaret edip şükranlarını sunabilmesi için naaşı, 3 gün boyunca Aziz Petrus Bazilikası'nda ziyaretçilere açık tutulan Papa, Hristiyan inancına göre sonsuz yaşama uğurlandı.
Papa'nın cenaze töreninin ardından ise merak edilen soruların başında yeni papa seçimi yer aldı..
Konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama geldi..
Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde Michigan eyaletine hareketinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"PAPA OLMAK İSTERDİM"
Trump, bir gazetecinin, "Yeni Papa'nın kim olmasını istersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu. New York'ta çok iyi bir kardinalimiz var, bakalım neler olacağını göreceğiz.
GÜNDEM OLDU
ABD Başkanı'nın esprili cevabı kısa sürede dünya kamuoyunda geniş yer edinirken, Beyaz Saray'ın yönettiği bazı X hesapları da Trump'ın söz konusu videosunu paylaştı.
"PAPA TRUMP" PAYLAŞIMLARI
Sosyal medya kullanıcıları, Trump'ın "Papa" kıyafetli montajlı fotoğraflarını paylaştı..
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