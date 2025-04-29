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ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken 'Papa' yorumu

ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken 'Papa' yorumu ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni Papa'nın kim olmasını istediğiyle ilgili soruya, "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu." diye verdiği esprili yanıt kısa sürede gündem oldu..