ABD Başkanı Joe Biden, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü

Beyaz Saray’da bir araya gelen Biden ile Patrik Bartholomeos, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve beraberindeki heyet ile Beyaz Saray'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Beyaz Saray'daki gazetecilere açıklamalarda bulunan Patrik Bartholomeos, Biden ile son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurguladı.

AŞI İÇİN ORTAK GİRİŞİM AÇIKLAMASI

Patrik Bartholomeos, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Papa Franciscus, İngiliz Kilisesinin Başpiskoposluğu, Müslüman ve Yahudi dini liderler ile tüm dünyada herkesin aşı olmasını sağlamak için bir girişim başlattığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Sayın Başkan Biden da bu girişimi büyük bir memnuniyetle karşıladı.”





ABD'deki temaslarına dün Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın onuruna verdiği yemek ile başlayan Patrik Bartholomeos, günün ilerleyen saatlerinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya gelmişti.