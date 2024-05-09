ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’e mühimmat sevkiyatının durdurulmasıyla ilgili konuştu.
Biden, CNN International’la yaptığı röportajda, ABD’nin İsrail’e gönderdiği ve artık sevkiyatı durdurulan bombalarla Filistinli sivillerin öldürüldüğünü söyledi.
İtiraf gibi açıklama: Gazze'de siviller bu bombaların sonucunda öldürüldü...
ABD Başkanı Biden, İsrail’e bombaların gönderilmesiyle ilgili gelen soruya “Gazze’de siviller bu bombaların ve nüfusun yoğun yaşadığı yerleri hedef alan diğer yöntemlerin sonucunda öldürüldü.” yanıtını verdi.
Biden, İsrail’in silahlarla Refah’a saldırı düzenleyebileceğini ve bu yüzden sevkiyatın durdurulduğunu belirtti.
"Refah'a saldırı başlatılırsa silah tedarik etmeyeceğim"
ABD’nin, İsrail’in savunmasına verdiği desteğin sürdüğünü ve bunun için kullanılan silahların gönderilmeye devam edeceğini vurgulayan Biden, “İsrail, Refah’a saldırı başlatırsa silah tedarik etmeyeceğim.” dedi.
Biden, gönderilen silah ve bombaların saldırıda kullanıldığını ifade etti.
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