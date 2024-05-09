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Joe Biden, Gazze'de sivillerin ABD bombalarıyla öldürüldüğünü doğruladı

Joe Biden, Gazze'de sivillerin ABD bombalarıyla öldürüldüğünü doğruladı ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin İsrail'e gönderdiği bombaların Gazze'de sivillerin öldürülmesinde kullanıldığını kabul etti. Biden, "Gazze’de siviller bu bombaların ve nüfusun yoğun yaşadığı yerleri hedef alan diğer yöntemlerin sonucunda öldürüldü” dedi.