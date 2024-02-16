ABD Başkanı Joe Biden: Navalni'nin ölümünden Putin sorumlu

AA & Ensonhaber

Rus muhalif Aleksey Navalni, kaldığı hapishanede hayatını kaybetti.

Navalni'nin ölümü yeni tartışmalara neden olurken, ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin yaptığı açıklamada Rus lider Putin'i suçladı.

"Putin ve katillerinin neden olduğuna şüphe yok"

Biden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Aleksey Navalnıy'ın ölümüyle ilgili haberlere hem şaşırmadım hem de öfkelendim. Putin, onu zehirledi, tutuklattı ve yargılattı. Onu hapishaneye gönderdi ve izole etti. Navalnıy'ın ölümünden Putin sorumludur. Onun başına gelenlerden Putin sorumludur.