ABD Başkanı Joe Biden'dan güldüren şaka ABD Başkanı Joe Biden, “Birçok devlet sırrını ve paylaştığımız önemli şeyleri sattım” şakasıyla herkesi güldürdü.

İHA

ABD’de sık sık gaflarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden bu kez güldürdü.

Biden, geçtiğimiz günlerde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve ABD’li teknoloji şirketlerinin CEO’larıyla iki ülke arasındaki teknolojik kalkınmayı güçlendirmek amacıyla bir araya geldi.

Toplantıdaki konuşmasına şaka yaparak başlayan Biden, “Sadece teşekkür ediyordum. Neyse. Siz olmadan başladım. Birçok devlet sırrını ve paylaştığımız önemli bilgileri sattım” dedi.

Yaptığı şakayla şaşırttı

Biden’ın bu cümlesinden sonra Hindistan Başbakanı Modi ve toplantıya katılan iş adamları ile üst düzey siyasetçiler gülmeye başladı.

ABD Başkanı Biden daha sonra, “Şaka bir yana. Biz buraya dünya çapındaki insanlarımızın hayatlarını değiştirmek amacıyla yeni teknolojiler geliştirmek ve tasarlamak için geldik” ifadelerini kullandı.

Ne dediği anlaşılamadı

Biden en son ABD’nin Connecticut eyaletinde düzenlenen Daha Güvenli Topluluklar Ulusal Zirvesi'nde silahlanmayla mücadelesini anlattığı konuşmasını “Tanrı Kraliçe’yi korusun” diyerek bitirmiş, Biden’ın gaf mı yoksa espri mi yaptığı anlaşılamamıştı.

Öte yandan 80 yaşındaki ABD Başkanı Biden; boşlukla tokalaşması, düşmesi ve dil sürçmeleriyle sosyal medyada sık sık gündem oluyor.