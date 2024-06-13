ABD Başkanı Joe Biden'ın garip hareketleri dikkat çekti İtalya'da başlayan G7 Liderler Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Joe Biden, yine yaptığı tuhaf hareketleriyle gündem oldu..

ensonhaber.com

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçkin yaşına yorulan skandal hareketleri gündemden düşmüyor.

Batı dünyasının 7 büyük ekonomisinin liderleri, G7 zirvesi için İtalya'nın Pulya bölgesinde toplandı.

Ancak zirveden çok ABD Başkanı Joe Biden'ın hareketleri konuşuldu..

Düşmeleri ve boşlukla tokalaşmalarıyla tanınan Biden, garip hareketlerine yenisini ekledi.

Fotoğraf çekiminde liderlerden uzaklaştı

81 yaşındaki Biden, paraşüt gösterisi sırasında yapılan fotoğraf çekiminde diğer G7 liderlerinin yanından yavaşça uzaklaştı.

En yaşlı ABD başkanı unvanını taşıyan Biden, o anlarda çekilen videoda, yanlarındaki bir paraşütçüyü izliyormuş gibi görünüyor.

Meloni'nin uyarısıyla poz verdi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, fotoğraf çekimi sırasında Biden’ın uzaklaştığını fark edince yanına gidiyor.

Meloni, Biden’ı kolundan tutup kameralara doğru yöneltiyor.

Konserde de donmuştu

ABD Başkanı Biden, pazartesi Beyaz Saray'da düzenlenen bir konseri izlerken kısa bir süre 'donmuş' gibi görünmüştü.