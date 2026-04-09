ABD Başkanı Trump: Anlaşmaya varmazlarsa onlar için çok acı verici olacak

Orta Doğu'da sular biraz olsun duruldu.

ABD ile İran iki hafta sürecek bir ateşkes konusunda el sıkıştı.

İmzalanan anlaşma konusunda belirsizlikler söz konusu olurken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

"İRANLILAR ARTIK ÇOK DAHA MAKUL"

Daha önce İran'ın 15 maddelik planı kabul ettiğini öne süren ABD Başkanı, "İranlılar toplantıdayken basının önündekinden çok daha farklı konuşuyorlar." dedi.

İran'ın önceye nazaran daha ılımlı olduğunu ifade eden Trump, "Çok daha makul davranıyorlar. Kabul etmeleri gereken her şeyi kabul ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMA YAPMAZLARSA BU ONLAR İÇİN ÇOK ACI VERİCİ OLACAK"

İran'a karşı olan zafer iddialarını yineleyen Trump, "Unutmayın, İran fethedildi. Orduları yok.

Eğer anlaşma yapmazlarsa bu onlar için çok acı verici olacak." diye konuştu.

"NETANYAHU LÜBNAN'DA DAHA ALTTAN ALACAK"

İsrail'in, İran ile bir ateşkes krizine Lübnan saldırıları hakkında da konuşan ABD Başkanı, "İsrail, Lübnan’da saldırıları azalttı. Bibi ile konuştum ve o bu işi daha düşük profilli yürütecek. Bence biraz daha düşük profilli olmalıyız." ifadelerine yer verdi.