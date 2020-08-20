ABD Başkanı Trump'tan Irak itirafı

Donald Trump ABD'nin tarihinde yapılan en büyük hatanın Irak'ı işgal etmeye çalışması olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, perşembe günü Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile yapacağı görüşmenin içeriğine ilişkin soru üzerinden, Amerika'nın tarihinde yaptığı en büyük hataya değindi.

IRAK'A GİRMEMİZ TARİHİMİZİN EN BÜYÜK HATASI

Trump yıllarca ABD'nin elini eteğini çekmediği Irak hakkında "Irak'tan büyük oranda askerimizi çektik. Bu saçma, sonu gelmeyen savaşlardan çıkıyoruz. Aslında ta en başında oraya hiç gitmemeliydik. Bence oraya gitmek tarihimizde verilmiş en kötü karardı, ülkemiz Orta Doğu'da hiç olmamalıydı." yorumunda bulundu.

"TÜRKİYE SURİYE'DE KENDİ İŞİNİ YAPAR"

ABD'nin Afganistan ve Suriye gibi ülkelerden de askerlerini çektiğini vurgulayan Trump, "Suriye ile Türkiye arasında askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün. Herkes 'bu korkunç' dedi. Türkiye kesinlikle kendi işini kendi halledebilir. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var." dedi.