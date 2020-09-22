ABD Başkanı Trump'tan Orta Doğu mesajı

BM Genel Kurulu'na seslenen Donald Trump, kanlı günlerin geride kaldığının mesajını verdi. Trump, ayrıca koronavirüs konusunda Çin'e yüklendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'na video mesaj ile hitap etti.

Trump, Genel Kurul'a hitabında Orta Doğu'ya ilişkin mesajlar verdi.

Afganistan'daki savaşa son vererek, Amerikan askerlerini ülkeye geri getirmek istediğini belirten Trump, barış istediklerini söyledi.

ABD Başkanı, yeni bir Orta Doğu'nun var olacağını ifade ederek, "Kanlı günler bitti." dedi.

"YENİ ORTA DOĞU" VURGUSU

Donald Trump, açıklamasında şunları söyledi:

"Yeni bir Orta Doğu göreceğiz. Farklı yaklaşımlarımız doğrultusunda çok daha iyi sonuçlar elde edeceğiz. Şimdi biz bir yaklaşım güdüyoruz ve bu işe yarıyor.

Donald Trump: Ortadoğu'da kanlı günler bitti ViDEO

"ARTIK KANLI GÜNLER BİTTİ"

Bölgenin geleceğine yönelik daha önce hiç bu kadar olumlu yaklaşmamıştım. Artık kanlı günler bitti. Afganistan'daki savaşı sonlandırmayı planlıyoruz. Ordularımızı Amerika'ya getireceğiz.

Biz güç yoluyla barış istiyoruz. Şimdi her zamankinden çok daha güçlüyüz. Silahlarımız son derece ilerlemiş düzeyde. Açık konuşmak gerekirse daha önce hiç böyle silahlarımızın olacağını düşünmemiştik bile.

"ÖNCE AMERİKA DİYORUM"

Ve umarım bunları (silahları) kullanmamız gerekmez. Her zaman bu yönde dua ediyorum. Başarısız sonuçlar istemiyoruz. Maliyeti halklara kesilen sonuçlar istemiyoruz. Eğer halklarınız için gerçek bir iş birliği olursa siz de başarılı olursunuz.

Başkan olarak geçmişteki başarısız yaklaşımları arkada bıraktım. Şimdi 'Önce Amerika' diyorum. Sizin de kendi ülkeleriniz için bunu yapmanız gerekiyor."

"AŞIYI DAĞITACAĞIZ, VİRÜSÜ YENECEĞİZ"

Trump, konuşmasında BM'nin, koronavirüs salgınına ilişkin eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutması çağrısı yaptı.

Salgın nedeniyle 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük küresel mücadelenin yaşandığını vurgulayan Trump, "Çin virüsü, 188 ülkede sayısız cana mal oldu. ABD'de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en agresif seferberliği başlattık." dedi.

Nisandan bu yana koronavirüs kaynaklı ölüm oranlarını azalttıklarını belirten Trump, "Çabalarımız sayesinde şu anda 3 aşı nihai klinik deney aşamasında. Onları önden seri üretiyoruz ki hemen dağıtıma geçebilelim. Aşıyı dağıtacağız, virüsü yeneceğiz ve pandemiyi bitireceğiz." diye konuştu.

"ÇİN SORUMLU TUTULMALI"

Daha önce eşi görülmemiş bir iş birliği ve barış sürecine girildiğini belirten Trump, şunları kaydetti:

"Biz bu aydınlık geleceğe ilerlerken, bu pandemiyi dünyaya salan ülke olan Çin'i de sorumlu tutmalıyız. Virüsün ilk günlerinde Çin ülke içi seyahati durdurdu, ancak Çin'den yapılan uçuşlara izin verdi. Çin, benim uyguladığım seyahat yasağını da kınadı. Çin hükümeti ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yanlış bir şekilde virüsün insana bulaştığına dair kanıt olmadığını söyledi. Sonra da belirti göstermeyen kişilerin virüsü yaymayacağını duyurdu. BM, bu eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutmalıdır."