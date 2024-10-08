ABD başkanlık yarışında Kamala Harris, Donald Trump'ın 4 puan önünde ABD'de Demokratların Başkan adayı olan Başkan Yardımcısı Kamala Harris, son anketlerde Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'ın önüne geçti..

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Haber Merkezi

ABD, başkanlık seçimleri için geri sayımda..

5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimleriyle birlikte, Amerika'nın 60. başkanı seçilecek.

Demokrat Parti'den mevcut başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle yardımcısı Kamala Harris aday olurken, Cumhuriyetçi Parti adayı ise Biden'dan önceki dönem başkanı Donald Trump oldu.

Tüm dünyanın merak ettiği yarışta başa baş giden iki adayla ilgili anketler de peş peşe geliyor..

Son anketlere göre yarışa geride başlayan Kamala Harris, Trump'a karşı önde.

HARRIS 4 PUAN ÖNE GEÇTİ

Harris, New York Times'ın yayınladığı ankette yüzde 49'a yüzde 46'lık bir üstünlüğe sahip ve bu oran, adayların 'yuvarlanmamış oy oranları' hesaplandığında dört puanlık bir üstünlük anlamına geliyor.

Harris, Emerson anketinde yüzde 50'ye yüzde 48, Morning Consult'ın haftalık anketinde ise yüzde 51'e yüzde 46 ile beş puan önde.

Harris bu hafta yayınlanan Susquehanna anketinde yüzde 49'a yüzde 44 ile beş puan, Economist/YouGov anketinde ise üç puan farkla önde.

ÜSTÜNLÜĞÜ AZALDI

Harris geçen haftaki Morning Consult anketinde yüzde 50'ye yüzde 45 olmak üzere 5 puanlık bir farkla öndeyken, bir hafta önceki ankette altı puanlık bir farkla öndeydi.

FiveThirtyEight'in ağırlıklı anket ortalamasına göre Harris, 21 Temmuz'da adaylığını açıkladığından bu yana Trump'ın Başkan Joe Biden'a karşı olan üstünlüğünü silmiş olsa da, son iki ayda bu üstünlük biraz azaldı ve Trump aradaki farkı kapatma yolunda.

HARRIS, 7 EYALETİN 5'İNDE ÖNDE

Harris, seçimi belirlemesi muhtemel yedi 'savaş alanı' eyaletin beşinde Trump'ın bir puan önünde. Bu eyaletler; Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Nevada ve Arizona. Harris bu eyaletlerin beşinde Trump'ın önünde yer alırken, Trump Georgia'da iki puan önde ve Kuzey Carolina'da da eşit durumdalar.

Trump, 2016 yılındaki seçimlerde Michigan'ı, Pennsylvania'yı, Wisconsin'ı, Arizona'yı, Georgia'yı ve Kuzey Carolina'yı Hillary Clinton'a karşı kazanmıştı.

2020 yılındaki seçimlerde ise Biden, Trump'a karşı Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Nevada, Arizona ve Georgia'yı kazanmış, sadece Kuzey Carolina'yı kaybetmişti.

ANCAK FARK GİDEREK AZALIYOR

NBC News tarafından 29 Eylül'de yayınlanan bir ankete göre Harris, Latinler arasında Trump'ın önünde yer alsa da bu fark giderek azalıyor.

NBC News/Telemundo/CNBC tarafından 16-23 Eylül tarihleri arasında kayıtlı 1000 Latin seçmen arasında yapılan ankete göre Harris'i destekleyenlerin oranı yüzde 54 iken Trump'ı destekleyenlerin oranı yüzde 40.

NBC, Harris'e verilen desteğin Biden'ın Trump'a karşı yarıştığı döneme kıyasla daha yüksek olduğunu ancak yine de Demokrat adayların geçmişte sahip olduğu liderliklerden önemli ölçüde düşük olduğunu söyledi.

Anketlere göre iki liderin münazaraları oy tercihlerinde kritik bir değişime yol açmadı.