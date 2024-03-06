ABD: Çocuk ölümlerinin kabul edilemeyeceğini İsrail'e söyledik Dışişleri Bakanlığı, "Çocukların ölmesi kabul edilemez ve bunu İsrail hükümetine net şekilde bildirdik" dedi.

AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki insani krizle ilgili açıklama yaptı.

İsrail'in ablukası ve saldırıları nedeniyle yaşanan çocuk ölümlerinin "kabul edilemez" olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

"İsrail hükümetine net şekilde bildirdik"

Gazze'de koşulların "korkunç" olduğunu belirten Miller, şu ifadeleri kullandı:

Eminim ki; ellerindeki sınırlı yiyecekleri alıp çocuklarına vermek için öğün atlayan birçok ebeveyn vardır.



Bu nedenle çocukların ölmesi kabul edilemez ve bunu İsrail hükümetine net şekilde bildirdik.

"Filistin halkının gerçek, ciddi insani ihtiyaçları var"

Miller, bölgede yaşanan çatışmaların başlaması ve sonucunda ortaya çıkan insani durumdan Hamas'ı sorumlu tuttuklarını hatırlatarak şöyle konuştu:

Ancak İsrail'in, sorunun çözümü ve gıdanın içeri girmesini sağlamak için daha fazlasını yapması gerekiyor. Filistin halkının gerçek, ciddi insani ihtiyaçları var.

"Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz"

Sözcü Miller, 12 çalışanının Hamas'la bağı olduğu iddiaları araştırılan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'deki önemine değinerek, şunları kaydetti:

UNRWA'nın yardımın Gazze içinde dağıtılmasının devam etmesinin sağlanmasında oynadığı gerçekten önemli rolün devam etmesini ve aslında sadece devam etmekle kalmayıp iyileştirilmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz.

Miller'ın açıklamaları; Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra'nın, 3 Mart'ta İsrail engeli nedeniyle insani yardımların ulaştırılamadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde 15 çocuğun açlıktan hayatını kaybettiğini açıklamasının ve BM yetkililerinin olayı doğrulamasının ardından geldi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430’u çocuk, 8 bin 900’ü kadın olmak üzere 30 bin 631 Filistinli öldürüldü, 72 bin 43 kişi yaralandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)