ABD, DEAŞ'la mücadele için Irak ve Suriye'ye asker konuşlandıracak 1500 Amerikalı askerin, DEAŞ'ın 'yenilgiye uğratılması için' görev yapacağı belirtildi. Amerikalı komutan Minott, tehlikelere hazır olduğunu söyledi.

AA & Ensonhaber

İlave ABD askerlerinin Irak ve Suriye'de konuşlandırılmasına karar verildi.

New Jersey eyaletindeki askerler, "terör örgütü DEAŞ'la mücadele" hedefiyle Orta Doğu'ya sevk edilecek.

Bunun, New Jersey Ulusal Muhafız Ordusu askerlerinin 2008'den beri en büyük konuşlandırılması olarak kayıtlara geçeceği belirtildi.

1500 asker Suriye ve Irak'ta görev yapacak

CBS'in aktardığına göre, Yarbay Omar Minott, Irak ve Suriye'de görev yapacak 1500 New Jersey Ordusu Ulusal Muhafız askeri arasında yer alıyor. Bu, onun Orta Doğu'ya beşinci konuşlandırılması olacak.

DEAŞ'ı yenmeyi amaçlıyorlar

Askeri sevkiyatın, "DEAŞ'ı yenmeyi amaçlayan Doğal Kararlılık Operasyonu'nun bir parçası" olduğu kaydedildi.

Yarbay Minott, "İhtiyacımız olan insanlara ve eğitime sahibiz. Savaşıp kazanmak için ihtiyacımız olan donanıma sahibiz." dedi.

Pentagon: Irak'tan çekilme planımız yok

Bu arada Irak, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkeden ayrılmasını istiyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise söz konusu ülkedeki askerlerini geri çekme planları olmadığını söylüyor.

"Tehlikelere hazırız"

Amerikalı komutan Minott, Orta Doğu'daki görevi sırasında "tehlikelere hazır olduğunu ancak ailesinden 10 ay uzak kalmanın kolay olmayacağını" dile getirdi.

Irak'tan ABD'ye bildirim: Ülkeyi terk edin

Bağdat yönetimi, ABD'ye, Irak'tan çekilme için müzakerelere başlanması konusunda bilgi vermişti.

Irak Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, ABD'nin askeri varlığına işaret ederek, koalisyon güçlerinin varlığını sonlandırmak için ikili komisyonu çalıştırmaya başlama sürecinde olduklarını söylemişti.

Irak'taki ABD askerlerinin varlığının devamı için hiçbir gerekçenin kalmadığını belirten Sudani, "Irak'ın egemenliğini korumak için hiçbir şey ihmal edilmeyecek." demişti.