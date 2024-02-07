ABD Dışişleri Bakanı Blinken Filistin’de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü.

İHA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ziyaretinin ardından Filistin'e geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile buluştu.

Mahmud Abbas ile görüştü

Orta Doğu turu kapsamında Batı Şeria'nın başkenti Ramallah'a gelen Bakan Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Bu buluşma öncesinde Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)