ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili Putin'e teşekkür etti

İHA

Türkiye'nin onayı ile Finlandiya, artık NATO üyesi...

Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belge, Türkiye tarafından 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim edildi.

İsveç ile birlikte başvuruda bulunan İskandinav ülkesi, 31'inci üye olarak ittifaktaki yerini aldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel’deki NATO Karargahı’nda NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bakan Blinken konuşmasında, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını "tarihi bir gün" olarak nitelendirdi ve bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle olduğunu söyledi.

Blinken, şu ifadeleri kullandı:

Birazdan Finlandiya'yı NATO’ya, masadaki koltuğuna davet edeceğiz. Bunun belki de Sayın Putin'e teşekkür edebileceğimiz tek şey olduğunu söylemek istiyorum.



Çünkü o burada bir kez daha Rusya'nın saldırganlığıyla engellemek istediğini iddia ettiği bir şeyi hızlandırdı ve birçok ülkenin kendi savunmalarını korumak ve ileriye dönük muhtemel Rus saldırganlığını caydırabileceklerinden emin olmak için daha fazlasını yapmaları gerektiğine inanmasına yol açtı.