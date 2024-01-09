ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de: Konuşacağımız çok şey var Tel Aviv'de Cumhurbaşkanı Herzog'la görüşen Blinken, "İleriye dönük yol hakkında konuşulacak çok şey var" dedi. Herzog ise İsrail hakkında açılan soykırım davasına tepki gösterdi.

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AA & Ensonhaber

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e ziyarette bulundu.

Blinken, Tel Aviv'de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi. Gündemde Gazze'deki durum, İsrail hakkındaki soykırım davası ve rehineler gibi birçok mesele vardı.

Herzog ile ortak açıklama yapan Blinken, Türkiye dahil, bölgedeki birçok ülkeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Blinken, Herzog'a hitaben, "Bu liderlerden duyduklarımın bir kısmını bugün cumhurbaşkanının (Herzog) yanı sıra başbakan (Netanyahu) ve kabineyle de paylaşmak istiyorum." dedi.

"Konuşulacak çok şey var"

Bazı rehinelerin aileleriyle görüşeceğini belirten Blinken, şu ifadeleri kullandı:

Herkesi evlerine ve ailelerine döndürmek için kesintisiz çabalarımızı tartışma fırsatımız olacak. İleriye dönük yol hakkında konuşulacak çok şey var.

Soykırım davası, Herzog'un tepkisini çekti

Öte yandan, Gazze Şeridi'nde soykırıma varan saldırılarını sürdüren ülkesine ABD yönetiminin verdiği destek için minnettar olduğunu vurgulayan Herzog, İsrail'in saldırılarının "özgür dünyanın değerlerini etkileyen bir savaş" olduğunu öne sürdü.

Güney Afrika'nın İsrail hakkında Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı soykırım davasını eleştiren Herzog, "Bu iddiadan daha iğrenç ve mantıksız bir şey yoktur." ifadesini kullandı.

"Uluslararası Adalet Divanı'nda olacağız"

UAD'de açılan ve 11 Ocak'ta başlayacak soykırım davasına ülkesinin katılacağını yineleyen Herzog, "Güney Afrika'nın iki yüzlülüğüne karşı, Uluslararası Adalet Divanı'nda olacağız." dedi.

Herzog, Gazze Şeridi'nde 95 günde büyük çoğunluğu çocuk ve kadın 23 binden fazla insanı öldüren İsrail saldırılarının "meşru müdafaa" olduğunu iddia etti.