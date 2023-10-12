ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de: 'Yanınızdayız' mesajı verdi Antony Blinken, Tel Aviv'e resmi ziyarette bulundu. İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Amerikalı mevkidaşını sarılarak karşılarken, Blinken "ABD, İsrail'in ve halkının yanındadır" dedi.

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ensonhaber.com

Filistin'e saldırılarda ABD'nin desteğini alan İsrail, bombardımanlarını yoğunlaştırdı.

Washington yönetimi, İsrail'e mühimmat desteğinde bulunurken, uçak gemisini bölgeye gönderdi.

İsrailli mevkidaşıyla sarıldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, desteğini ifade etmek üzere İsrail'e resmi ziyaret düzenledi.

Blinken'ı taşıyan uçak Tel Aviv'e indi. Amerikalı Bakan'ı, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen karşıladı. Blinken ve Cohen birbirlerine sarıldı.

"ABD İsrail'in yanındadır"

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Blinken, şunları yazdı:

Bugün bir şeyi açıklığa kavuşturmak için İsrail'deyim: ABD, İsrail'in ve halkının yanındadır. Her zaman, kararlılıkla terörizme karşı duracağız.

Netanyahu ve Herzog ile görüşecek

Blinken, İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmelerde bulunacak.

Öte yandan Wall Street Journal, Blinken'ın, Ürdün'de ise bu ülkenin Kralı 2. Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceğini aktardı.

Blinken'ın hedefi, diğer ülkelerin çatışmaya katılmasını engellemek

Haberini ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkiliye dayandıran gazete, şöyle yazdı:

Blinken, çeşitli Arap ülkelerinden yetkililerle görüşeceği ziyaretinde kısmen diğer devletleri veya grupları çatışmaya katılmaktan caydırmayı amaçlıyor.

İsrail'e daha fazla destek sözü

Al Jazeera, Blinken'ın ziyareti sırasında İsrail'e daha fazla destek sözü verilmesinin beklendiğini yazdı.

Hamas'ın ele geçirdiği, bazıları Amerikalı olan esirlerin serbest bırakılmasının sağlanması, İsrail'in olası kara saldırısından önce sivillerin yerleşim bölgesinden güvenli bir şekilde çıkmasının sağlanması konusunda İsrailliler ve Mısırlılarla ön görüşmelerin, Blinken'ın gündeminde yer almasının beklendiği kaydedildi.