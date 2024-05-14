ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya resmi ziyaret düzenledi.
Blinken, Rusya'ya karşı ülkesinin desteğini göstermek üzere başkent Kiev'e gittiğini söyledi.
Amerikalı Bakan, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya desteğini yineledi.
"Sarsılmaz desteğimizi göstermek için Kiev'e döndüm"
Paylaşımında Blinken, "Rus saldırganlığına karşı özgürlüğünü savunan Ukrayna'ya sarsılmaz desteğimizi göstermek için bugün Kiev'e döndüm." ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, paylaşımı alıntılayarak, Blinken'ın, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ve Ukraynalı üst düzey liderlerle bir araya geleceğini aktardı.
Ukrayna'ya ekonomik toparlanma desteği
Miller, Blinken'ın, liderlerle ABD'nin yeni güvenlik ve ekonomik yardımlarının etkisi ile Ukrayna'nın ekonomik toparlanmasını desteklemeye yönelik çalışmaları ele alacağını kaydetti.
Rus ordusunun saldırıları yoğunlaştı
Rusya, son günlerde Ukrayna'nın kuzey sınırında, Harkiv'de saldırılarını yoğunlaştırarak bu bölgeyi yeniden sıcak cephe hattına dahil etmişti.
Rus ordusu, son birkaç gün içinde Harkiv bölgesindeki 10'dan fazla yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirmişti.
Ukrayna, artan Rus saldırılarına karşı Batı'dan askeri desteğin artmasını istiyor.
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