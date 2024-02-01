ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yeniden Orta Doğu turuna çıkıyor Blinken, Gazze'deki durumla ilgili diplomatik temaslar kuracak. Saldırıların ardından bölgenin geleceği masada olacak.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından ABD, bölgeyle temaslarını yoğunlaştırdı.

Hem Filistin hem de komşu ülkelerle diyalog kuran Washington yönetimi, girişimlerini yoğunlaştırdı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, yeniden bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

Orta Doğu'ya gidecek

Blinken, bu hafta sonu Orta Doğu'ya giderek Gazze'deki duruma ilişkin diplomatik temaslarda bulunacak.

Beyaz Saray ile ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Blinken'ın hafta sonu yapacağı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Amerikalı bakan, bölgede Gazze ile ilgili birçok konuyu ele alacak.

Gazze meselesi masada olacak

Buna göre, Gazze'deki çatışmaların sona ermesinin ardından bölgedeki durum, Gazze'nin bu süreçte nasıl yönetileceği ve Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması meseleleri masada olacak.

Ayrıca, olası bir bağımsız Filistin devletinin tanınmasına yönelik değerlendirmeler kapsamında taraflarla çeşitli temaslar kurulacak.

Bölgeyi 4 kez ziyaret etti

7 Ekim 2023'ten bu yana 4 kez bölgeye giden Blinken'ın yeni ziyaretinin detaylarının, ilerleyen günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.