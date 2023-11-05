ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan sürpriz Irak ziyareti ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ardından bir sürpriz ziyaret de Irak’a düzenledi. Bağdat Uluslararası Havaalanı'na inen Blinken, çelik yelek giyerek askeri helikopterle Yeşil Bölge'ye gitti.

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İHA

İsrail'in Hamas baskınını bahane ederek Gazze Şeridi'nde başlattığı sivil katliamda 1 ay geride kaldı.

İsrail'in saldırılarını savaş gemileri ve bir kısım hava gücünü göndererek garanti altına alan ABD yönetimi bir yandan da gerilimi yumuşatmak için Orta Doğu ülkeleri ile diplomatik temaslarını artırdı.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Orta Doğu turu çerçevesinde İsrail ve Ürdün ziyaretlerinin ardından sürpriz ziyaretleri devam ediyor.

Önce Rum Kesimi'ne, ardından Irak'a

Türkiye’yi ziyaret etmesi beklenen Blinken, sürpriz bir şekilde ziyaret ettiği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ardından yine beklenmeyen bir şekilde Irak'a geçti.

Blinken, başkent Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi.

Bağdat Uluslararası Havaalanı'na inen Blinken’ın çelik yelek giydiği ve askeri helikopterle Yeşil Bölge'ye gittiği aktarıldı.

Türkiye'ye gelmesi bekleniyor

Sudani ile görüşmesi öncesi Bliken'ın ABD'nin Irak Büyükelçisi'nden ABD askerlerinin bulunduğu askeri üslere yönelik saldırılar hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

Blinken'ın Irak'ın ardından Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Blinken ayrıca İsrail ve Ürdün'ün ardından programında son dakika değişiklik yaparak Filistin'in başkenti Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmüştü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)