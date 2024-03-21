ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Gazze çelişkisi ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın, Gazze'ye ulaştırılan insani yardımlara ilişkin bir hafta arayla yaptığı iki farklı açıklama dikkat çekti.

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AA & Ensonhaber

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği Aksa Tufanı baskınını bahane ederek Gazze'yi yerle bir eden İsrail, bölgedeki Filistinlileri tamamen atmakta kararlı.

Yer yer saldırılarını devam ettiren İsrail ordusu, gönderilen gıda yardımlarının da çok azına izin vererek 2 milyona yakın insanı bu kez de açlıktan ölümle karşı karşıya getirdi.

Blinken: "Gazze'de korkunç bir insani durum var"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ile Filipinler'in başkenti Manila'da düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Gazze'de halkın insani yardımlara ihtiyacı olduğuna işaret eden Blinken, Gazze'de yaşayan çocukların, kadınların ve erkeklerin "korkunç bir insani durum"la karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

"İsrail, sivilleri korumalı"

Blinken, Gazze'de yaşanan gıda sorununu ele alan farklı raporlara atıfta bulunarak, "Gazze'deki nüfusun tamamı, ciddi gıda güvensizliği ile karşı karşıya." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı, İsrail'in "sivilleri korumayı ve umutsuzca insani yardıma ihtiyaç duyanlara yardım etmeyi öncelik haline getirmesi gerektiğini" belirtti.

6 gün önce "İsrail yardımlara destek oluyor" demişti

Ancak Blinken, yalnızca 6 gün önce yaptığı konuşmada İsrail'i savunan ifadeler kullanmıştı: