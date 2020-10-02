ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve eşinin koronavirüs testi negatif çıktı

Başkan Donald Trump'ın ardından Pompeo ve eşi virüs testi yaptırdı.

ABD, koronavirüse yakalanan Başkan Donald Trump'ı konuşuyor.

Trump'ın, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın ardından ABD Başkanı'nın etrafındaki isimler de koronavirüs testi yaptırmaya başladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kendisi ve eşi Susan'ın test sonucunun negatif çıktığını söyledi.

"TRUMP İÇİN DUA EDİYORUZ"

Gazetecilere açıklama yapan Pompeo, "Harika hissediyorum." dedi. Pompeo, 15 Eylül'de, Beyaz Saray'da İsrail, BAE ve Bahreyn ile düzenlenen imza töreninden bu yana Trump ile temas kurmadığını bildirdi.

ABD'li bakan, "Başkan ve First Lady'ye hızlı bir şekilde iyileşmeleri için dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

"CİDDİYE ALIYORUZ"

Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisiyle de konuştuğunu belirten Pompeo, "Bunu (virüsü) çok ciddiye alıyoruz. Herkesi güvende tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Pompeo, son iki buçuk haftada dördüncü kez test yaptırmış oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Pompeo'nun cumartesi günü Florida'ya ve pazar günü Asya'ya gidip gitmemesini değerlendirdiği kaydedildi.