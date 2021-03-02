ABD Dışişleri: İdlib'de hayatını kaybeden 33 Türk askerini anıyoruz

Ned Price Twitter'dan yaptığı açıklamada, 27 Şubat 2020 tarihinde Suriye'de şehit olan 33 Türk askerini andı.

27 Şubat 2020’de Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit olmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, hava saldırısında hayatını kaybeden 33 Türk askeri için anma mesajı yayınladı.

''TÜRKİYE'Yİ YALNIZ BIRAKMIYORUZ''

Price, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce, İdlib'deki masum Suriyeli sivilleri Esad rejiminin ve onun Rus ve İranlı destekçilerinin zulmünden koruyan 33 Türk askeri hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Sözcü, "Onların fedakârlıklarını anmakta ve şereflendirmekte NATO müttefikimiz Türkiye'yi yalnız bırakmıyoruz" dedi.

GARA ŞEHİTLERİ AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesi sonrasında ise tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Açıklamada, ‘’ Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

PKK SALDIRILARINA SESSİZ KALMIŞLARDI

Daha önce PKK'nın sebep olduğu onlarca asker, polis ve sivilin şehit olduğu saldırılara yönelik anma bir yana, sıcağı sıcağına bir taziye göndemeyen ABD'nin İdlib mesajı dikkat çekti.