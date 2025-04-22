ABD Dışişleri'ne kapsamlı reform: 734 ofisten 132’si kapatılacak

AA & Ensonhaber

ABD'de Trump yönetimi, devlet içinde "gereksiz" görülen mekanizmaları kapatmaya devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bakanlığı daha etkin, daha yalın ve ulusal çıkarlara daha sadık hale getirmek amacıyla kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başlattıklarını açıkladı. Yazılı bir açıklama yapan Rubio, Amerikan dış politikasının "Önce Amerika" ilkesi doğrultusunda yeniden şekillendirileceğini duyurdu.

Rubio, mevcut dışişleri yapılanmasının gereğinden fazla şişkin, bürokratik ve küresel güç rekabetine yanıt vermekte yetersiz kaldığını savunarak, bu durumu değiştirmek için harekete geçtiklerini belirtti. Yeni dönemde bakanlığın daha çevik, daha stratejik ve kaynaklarını daha verimli kullanan bir yapıya kavuşacağını vurguladı.

“21. yüzyılın zorluklarına uygun bir Dışişleri Bakanlığı inşa ediyoruz” diyen Rubio, planlanan reformlar kapsamında bölgesel birimlerin birleştirileceğini, işlevini yitirmiş ya da ABD'nin temel çıkarlarıyla örtüşmeyen programların ve ofislerin ise kapatılacağını ifade etti.

ULUSAL ÇIKARLARA DAYALI DİPLOMASİ

Rubio, son yıllarda bazı bürokratik yapıların Amerikan çıkarları yerine ideolojik gündemlere hizmet ettiğini savunarak, “Yeni dönemde odak noktamız yalnızca Amerika'nın çıkarları olacak” dedi.

132 OFİS KAPATILIYOR, WASHİNGTON'DA 700 POZİSYON SONA ERİYOR

CNN'e konuşan ismi açıklanmayan üst düzey bir Dışişleri yetkilisinin aktardığına göre, bakanlık dünya genelindeki 734 ofisinden 132’sini kapatmayı planlıyor. Ayrıca Washington merkezli yaklaşık 700 pozisyonun kaldırılması gündemde. Böylece hem fiziksel alan hem de personel sayısında ciddi bir küçülmeye gidilecek.

Reform kapsamında, savaş suçları ve küresel çatışmalar gibi alanlara odaklanan bazı ofislerin de faaliyetlerine son verileceği bildirildi. Üst düzey yetkili, bu değişimlerin ani toplu işten çıkarmalar anlamına gelmeyeceğini, ancak bazı bireysel görev kayıplarının olabileceğini kaydetti.

Daha önce Amerikan basınında çıkan haberlerde de, ABD’nin bazı ülkelerdeki diplomatik misyonlarında bütçe ve personel azaltımına gidileceği öne sürülmüştü.