ABD Donanması'na ait savaş uçağı, Kızıldeniz'de düştü

AA & Ensonhaber

ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada, FA-18E tipi bir savaş uçağının, uçak gemisine çekilme işlemi sırasında kontrolden çıkarak denize düştüğü bildirildi. Olayda, uçağı hangara taşımak için kullanılan çekicinin de suya sürüklendiği belirtildi. Ancak çekme işlemini gerçekleştiren personelin, uçağın düşmesinden saniyeler önce güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaşmayı başardığı ifade edildi.

Açıklamada, kazaya rağmen uçak gemisinin bağlı bulunduğu Harry S. Truman Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile gemide görev yapan hava kanadının tam operasyonel kapasitesini koruduğu vurgulandı.

KIZILDENİZ'DE DÜŞTÜ

Kaza esnasında Harry S. Truman uçak gemisinin Kızıldeniz'de seyir halinde olduğu kaydedildi. Taarruz Grubu, sancak gemisi USS Harry S. Truman'ın yanı sıra, I. Hava Kanadı bünyesindeki dokuz filo, 28. Muhrip Filosuna bağlı üç güdümlü füze destroyeri ve Ticonderoga sınıfı kruvazör USS Gettysburg'dan (CG 64) oluşuyor.

Olayla ilgili detaylı soruşturmanın başlatıldığı duyuruldu.