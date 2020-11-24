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    ABD, F-35 uçağında B61-12 tipi nükleer bombanın modelini test etti

    ABD, B61-12 tipi nükleer bombanın tam boy modelini ilk kez F-35A savaş uçağında test etti.
    • AA
    • 24.11.2020 - 06:25
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 06:27
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    ABD, F-35 uçağında B61-12 tipi nükleer bombanın modelini test etti

    Dünyada en çok nükleer silaha sahip ABD ile Rusya arasında Reagan ile Gorbaçov döneminde imzalanan Stratejik Silah Azaltımı Anlaşması-START'ın yenilenmemesi, silahlanma yarışını yeniden başlattı.

    Rusya ve ABD, hali hazırdaki nükleer kapasitelerini modernize ederken, nükleer başlıkların daha etkili kullanılması için karada, denizde ve havada yeni denemeler yapıyor.

    NEVADA'DA F-35 İLE NÜKLEER BAŞLIKSIZ DENEME

    ABD Enerji Bakanlığı Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimine bağlı Sandia Laboratuvarından yapılan açıklamada, içeriğinde nükleer bileşen bulunmayan bombanın tam boy modelini Nevada eyaletindeki Tanopa Test Sahasında F-35A tipi uçakla test ettiklerini açıkladı.

    ABD, F-35 uçağında B61-12 tipi nükleer bombanın modelini test etti

    SES ÜSTÜ HIZLA UÇARKEN BOMBAYI BIRAKTI

    Test sırasında uçağın ses üstü hızla uçarken iç mühimmat bölmesinde taşıdığı B61-12 model bombayı 10 bin 500 feet yükseklikten fırlattığı belirtilen açıklamada, bombanın 42 saniyede hedefini vurduğu kaydedildi.

    ABD, F-35 uçağında B61-12 tipi nükleer bombanın modelini test etti #1

    NÜKLEER DENEMELERDE BİR İLK

    Açıklamada, "Başka uçaklardan farklı olarak F-35A mühimmatı kapalı bölmede taşıyor. Son uçuş testi tam teçhizatlı B61-12 bombasının uçağın kapalı mühimmat bölmesinde fırlatılması oldu ve ilk kez Mach 1 (1234 km/h) ve üstü bir hızda böyle fırlatma yapılıyor." ifadesi yer aldı.

    F-35'LER, NÜKLEER BOMBA İÇİN DE KULLANILACAK

    Laboratuvar mart ayında F-15E tipi savaş uçağında ve B-2 Hayalet tipi bombardıman uçaklarında bu silah sistemlerini denemişti.

    ABD'nin nükleer güç durum belgesinde, konvansiyonel kalkış ve iniş yapabilen F-35A tipi beşinci nesil savaş uçaklarını, nükleer bombalar için platform olarak kullanmayı planlandığı belirtiliyor.

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