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    ABD, F-35’lerde tam kapasiteli seri üretimi askıya aldı

    ABD Savunma Bakanlığı, teknik sorunlar nedeniyle F-35 savaş uçaklarında tam kapasiteli seri üretimi askıya alarak, düşük hızlı seri üretime geçtiğini duyurdu.
    • DHA
    • 01.01.2021 - 20:35
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    ABD, F-35’lerde tam kapasiteli seri üretimi askıya aldı

    ABD’de Pentagon’un teknik sorunlar nedeniyle F-35 savaş uçaklarında tam kapasiteli seri üretimi askıya aldığı, düşük hızlı seri üretime geçme kararı aldığı belirtildi.

    TEKNİK SORUNLAR VE PANDEMİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

    Yaklaşık 398 milyar dolarlık F-35 programında bu kararı verme nedeninin teknik sorunlar ve koronavirüs pandemisi olduğu ifade edildi.

    Öte yandan 2020 yılında Lockheed Martin şirketinin savaş jetlerini üretme yüzdesinin 8 gerilediği bildirildi.

    ABD, F-35’lerde tam kapasiteli seri üretimi askıya aldı #1

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