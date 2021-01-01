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- ABD, F-35’lerde tam kapasiteli seri üretimi askıya aldı
ABD, F-35’lerde tam kapasiteli seri üretimi askıya aldı
ABD Savunma Bakanlığı, teknik sorunlar nedeniyle F-35 savaş uçaklarında tam kapasiteli seri üretimi askıya alarak, düşük hızlı seri üretime geçtiğini duyurdu.
- DHA
- 01.01.2021 - 20:35
ABD’de Pentagon’un teknik sorunlar nedeniyle F-35 savaş uçaklarında tam kapasiteli seri üretimi askıya aldığı, düşük hızlı seri üretime geçme kararı aldığı belirtildi.
TEKNİK SORUNLAR VE PANDEMİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ
Yaklaşık 398 milyar dolarlık F-35 programında bu kararı verme nedeninin teknik sorunlar ve koronavirüs pandemisi olduğu ifade edildi.
Öte yandan 2020 yılında Lockheed Martin şirketinin savaş jetlerini üretme yüzdesinin 8 gerilediği bildirildi.