ABD, F-35'lere karşılık yine S-400 konusunu masaya getirdi Washington yönetimi, Türkiye'ye F-35 tedarik edilebilmesi için S-400'lerden vazgeçilmesi gerektiğini iddia etti. Yapılan açıklamada, "S-400 meselesini atlatabilirsek, Türkiye'yi tekrar F-35 ailesine kabul etmekten mutluluk duyarız" denildi.

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ensonhaber.com

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi tedarik eden Türkiye, üretici ortağı olduğu F-35 savaş uçağı programından çıkarıldı.

Karar, S-400'lerin NATO sistemleri için risk oluşturduğu gerekçesiyle 2019 yılında alındı.

ABD, Türkiye'ye F-35 sağlamak için S-400'lerin devre dışı bırakılması şartını ileri sürdü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, Türkiye ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Ankara ile Rus hava savunma sistemleri konusunda yaşanan anlaşmazlığın çözülmesi halinde, ABD'nin, Türkiye'nin "F-35 savaş uçağına dönüşünü" konuşabileceğini söyledi.

F-35'lere karşılık S-400 şartı

Nuland, bu durumla ilgili şöyle dedi:

Eğer bu S-400 meselesini atlatabilirsek, ki biz de bunu istiyoruz, ABD Türkiye'yi tekrar F-35 ailesine kabul etmekten mutluluk duyacaktır.

"CAATSA sorunu ortadan kalkar ve görüşmeye yeniden başlayabiliriz"

ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) çerçevesinde, S-400'lerin satın alınması nedeniyle Türkiye’ye yaptırımlar uygulanmasına karar verilmişti.

CAATSA yaptırımlarına işaret eden Nuland, şöyle devam etti:

Bu sorunu aşabilirsek CAATSA sorunu ortadan kalkar ve F-35 görüşmesine yeniden başlayabiliriz.

Türkiye 900 parça üretiyordu

Gelişmeyi aktaran ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin, F-35 için orta gövde ve kokpit ekranı parçaları da dahil olmak üzere yaklaşık 900 parça ürettiğini hatırlattı.

Haberde, "Ankara, şu ana kadar Washington'un talebi üzerine S-400'lerden vazgeçmeyi reddetti." denildi.

F-35'lerde yaşanan belirsizlik

Nuland'ın açıklamalarında, ABD'nin Türkiye'nin Rus savunma sisteminden vazgeçmesi halinde F-35 üretimine yeniden katılmasına veya savaş uçağını satın almasına izin verilip verilmeyeceğinin belirsizliğini koruduğu kaydedildi.