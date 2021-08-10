ABD: Fransa ve İsrail'e seyahat etmekten kaçının

Vakalardaki yükselişin ardından Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nden uyarı yapıldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle "riskli ülkeler" listesini güncelledi.

CDC, artan vakalar nedeniyle İsrail, Fransa, Tayland, İzlanda'ya seyahat edilmemesi konusunda uyardı.

RİSKLİ ÜLKELER LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerin pandemi döneminde yüksek riskli ülkeler arasında olduğu kaydedildi.

CDC, geçtiğimiz temmuz ayında İsrail, Batı Şeria ve Gazze ile ilgili endişeler nedeniyle seyahat uyarısını iki kademe artırarak "3. Seviye: Yüksek"e getirmişti.

"GEREKSİZ SEYAHATLERDEN KAÇININ" UYARISI

ABD merkezli kuruluş, koronavirüs aşısı yaptırmamış yolculardan söz konusu ülkelere seyahat etmekten kaçınmalarını istiyor.