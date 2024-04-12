ABD füze gemisi, İsrail açıklarına demirledi Tahran ile Tel Aviv arasında gerilimin arttığı bir dönemde ABD savaş gemisi İsrail açıklarında konuşlandırıldı.

AA

ABD ordusuna ait savaş gemisi, İsrail kıyılarına demir attı.

Gelişmiş savunma sistemleriyle donatıldığı belirtilen gemiyle ilgili gelişmeyi, İsrail basınından Kanal 14 aktardı.

Haberde, ABD'ye ait füze gemisinin İsrail açıklarına demirlediği belirtildi.

İran saldırısına hazırlanıyorlar

Bunun, yakın zamanda İran'ın İsrail'e füze saldırısı düzenlemesi durumunda yardımcı olacağı vurgulanan haberde, ismini açıklamak istemeyen İsrailli bir yetkilinin şu sözlerine yer verildi:

İsrail, İran'ın kendisine doğrudan düzenleyeceği saldırıya hazırlanıyor. İsrail'in kuzeyi veya güneyine düzenlenmesi muhtemel İran saldırısının önümüzdeki 24-48 saatte gerçekleşme ihtimali var.

ABD-İsrail hattında dikkat çeken görüşme trafiği

İsrail'in, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki diplomatik temsilciliğine yönelik saldırısı hatırlatılan haberde, ABD'nin, saldırı öncesinde kendisine bilgi vermeyen İsrail'den de açıklama istediği ifade edildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in dün gece İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüştüğü aktarılan haberde, Austin’in Gallant'tan Şam'daki İran konsolosluk binasına yönelik saldırıyla ilgili izahat istediği belirtildi.

Şam Büyükelçiliği yerleşkesine saldırı düzenlendi

İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde 7 kişi ile 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)