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ABD "Gazze’de acil insani ateşkes" talebini veto etti

ABD "Gazze’de acil insani ateşkes" talebini veto etti ABD, bir kez daha BMGK'de Gazze'de acil insani ateşkes talep eden karar tasarısını veto etti.. Kalıcı ateşkes tasarısı BMGK'da 11'inci kez reddedildi..