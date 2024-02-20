AA & Ensonhaber
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail'in 7 Ekim'den beri dünyanın gözleri önünde uyguladığı katliam devam ediyor..
Üstelik İsrail, bu insanlık suçlarını ABD'nin başını çektiği Batılı ülkelerin koruması ve desteği altında sürdürüyor.
Bu gelişmeler ışığında BMGK, bir kez daha Gazze'de acil ateşkes talep eden karar tasarısını oylamaya sundu.
ABD veto etti
ABD yine şaşırtmadı.. Bir kez daha kararı veto etti.
Tasarı reddedildi
Böylece BMGK'da 11'inci kez oylanan kalıcı ateşkes tasarısı reddedildi..
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış