ABD: Gazze'de yaşananların soykırım olduğuna inanmıyoruz ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, İsrail'in Gazze'de Filistinlileri öldürmesini soykırım olarak kabul etmediklerini ifade etti ve "Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğuna inanmıyoruz” dedi.

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İHA

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik artan saldırıları, bölgedeki gerilimi tırmandırmayı sürdürüyor.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, saldırılarda her gün onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını aktarıyor.

Çatışmaların başından beri İsrail'in yanında saf tutan ABD'den ise açıklamalar gelmeye de devam ediyor.



ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, düzenlediği basın toplantısında İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarına dair açıklamalarda bulundu.

"Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğuna inanmıyoruz"

Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürmesini bir soykırım olarak görmediğini belirterek, "Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğuna inanmıyoruz. Bu önermeyi kesin bir dille reddediyoruz.” dedi.

Savaşın ortasında kalan Filistinlilerin "cehennemde" olduğunu belirten Sullivan, İsrail'in Refah'a büyük bir askeri operasyon yapmasının hata olacağını aktardı.

Sullivan, ABD’nin ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için çalışmaya devam ettiğini belirterek, böyle bir anlaşmanın ne zaman yapılacağını ya da yapılıp yapılmayacağını tahmin edemediğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarla 7 katliam daha gerçekleşti, bu saldırılarda 57 Filistinli daha hayatını kaybetti, 82 Filistinli ise yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 35 bin 91'e, yaralı sayısı ise 78 bin 827'ye yükseldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)