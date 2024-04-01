ABD, Gazze'ye havadan insani yardım indirdi CENTCOM, 50 binden fazla öğüne karşılık gelen gıda ve suyu Gazzelilere gönderdiğini duyurdu.

AA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İsrail ablukası altındaki Gazze'ye yardım indirdi.

CENTCOM, Gazzeli sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için havadan yardım operasyonu düzenlediğini duyurdu.

Sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgenin kuzeyine dün yerel saatle 12.30'da, C-130 tipi askeri uçaklarla havadan insani yardım indirme operasyonu yapıldığı kaydedildi.

Gıda ve su indirdiler

Operasyonla 50 binden fazla öğüne tekabül eden gıda ve suyun Gazze'nin kuzeyine havadan indirildiği belirtilerek, ABD'nin havadan insani yardım yapmaya devam edeceği mesajı verildi.

Yemen'deki Husilere "savunma saldırısı"

CENTCOM, X'teki bir başka paylaşımında da Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere "savunma saldırısında" 2 insansız hava aracı sisteminin imha edildiğini duyurdu.

ABD donanmasına 'tehdit' oluşturuyor

Açıklamada, CENTCOM'un söz konusu sistemlerin bölgedeki ticari gemilere ve ABD donanmasına ait gemiler için "tehdit" oluşturduğunun tespit edildiği belirtilerek saldırıların "seyrüsefer serbestisini korumak ve ABD donanması ile ticari gemiler için uluslararası suları daha güvenli hale getirmek" amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)