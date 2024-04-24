ABD, Gazze'ye havadan yardım indirdi Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 30 bin 16 öğüne tekabül eden gıdayı havadan bıraktığını açıkladı.

AA

ABD, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye havadan insani yardım indirdi.

Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'nin kuzeyine indirilen yardımlarla ilgili açıklama yaptı.

CENTCOM'un X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Gazze'deki halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla harekete geçildiği bilgisi paylaşıldı.

Havadan gıda bıraktılar

Operasyonla yaklaşık 30 bin 16 öğüne tekabül eden gıdanın havadan bırakıldığı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda ABD'nin şimdiye kadar 1041 ton insani yardım yaptığı aktarıldı.

Paketlerden biri sığ suya düştü

Açıklamada, bu operasyonda paketlerden birinin kıyıya yakın sığ suya düştüğü, sivillerin ya da altyapının zarar gördüğünün düşünülmediği ancak durumun izlenmeye devam edileceği belirtildi.

Filistinlileri göçe zorluyorlar

Öte yandan, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve ambargosu 200 günü geride bıraktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da bulunan Filistinlileri göçe zorluyor.

"Yaşamaya ve alışmaya çalışıyoruz"

Beyt Lahya'dan Refah'a göç etmek zorunda kalan Filistinli Şuruk Ayşe el-Mecdelavi, şöyle dedi:

Buraya sığındık. Yaşamaya ve alışmaya çalışıyoruz. Burada tek yaptığımız iş su getirmek, çoğu zaman da yok.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)