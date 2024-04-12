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ABD: Gerginliği artırmak İran'ın da çıkarına değil

ABD: Gerginliği artırmak İran'ın da çıkarına değil ABD, İran'ın İsrail'e yönelik tehditlerine karşı İsrail'e tam desteklerini ifade ederek, "Gerginliği artırmak İran'ın da bölgenin de dünyanın da çıkarına değil." açıklamasında bulundu.