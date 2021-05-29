ABD: Hava yolları, Belarus üzerinde uçarken 'aşırı dikkatli' olmalı

ABD merkezli kuruluş, acil iniş olayının ardından hava yolu şirketlerini uyardı.

Yunanistan'dan Litvanya'ya 23 Mayıs'ta giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan, bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

"AŞIRI DİKKATLİ OLUN"

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), yaşananların ardından hava yolu şirketlerini Belarus üzerinde uçarken "aşırı dikkatli" olmaları yönünde uyardı.

FAA'nın "Havacılara Bildirimi", Belarus üzerinden uçan United Parcel Service ve Fedex Corp gibi kargo taşıyıcıları için geçerli değil.

"DİREKTİFLERE UYACAĞIZ"

ABD merkezli hava yolu United Airlines'ın sözcüsü, direktiflere uyacaklarını söyledi.

FAA, herhangi bir ek önlemin gerekli olup olmadığını belirlemek için diğer ABD kurumlarıyla yakın bir şekilde çalıştıklarını bildirdi.

Belarus ve çevresinde uçan ABD hava yollarının risklerini belirlemek için uluslararası soruşturma raporunun değerlendirileceği kaydedildi.

ABD'DEN YAPTIRIM HAZIRLIĞI

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ryanair'e ait yolcu uçağını "zorla" indiren ve muhalif bir Belaruslu gazeteciyi gözaltına alan Belarus yönetimine kapsamlı yaptırımlar getireceklerini açıkladı.

Psaki, yazılı açıklamasında, "Belarus'un Ryanair'e ait ticari uçağı iki Avrupa Birliği ülkesi arasında uçarken zorla indirmesi ve Belaruslu gazeteci Raman Pratasevich'i gözaltına alması uluslararası normlara doğrudan bir hakarettir." ifadesini kullandığı açıklamasında yaptırımlar konusunun altını çizdi.

Beyaz Saray Sözcüsü, 3 Haziran günü daha önce yaptırım muafiyeti tanınan 9 Belarus devlet şirketinin yeniden yaptırım listesine alınacağını kaydetti. Psaki, Avrupalı müttefiklerle birlikte Alexander Lukaşenko yönetimini hedef alacak kapsamlı yaptırımların hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.