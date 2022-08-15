Petrol
93.11
-5.13%
Euro
18.322
-0.43%
Dolar
17.962
0.17%
Altın
1.026
-1.26%
Borsa
2856
-0.27%
Bitcoin
435.915
-1.27%
BTXN Coin
6.41
-0.77%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    ABD heyeti, Tayvan Devlet Başkanı Ing-wen ile görüştü

    Massachusetts Senatörü Ed Markey’in liderlik ettiği ABD heyeti, Tayvan ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile bir araya geldi.
    • 15.08.2022 - 15:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD heyeti, Tayvan Devlet Başkanı Ing-wen ile görüştü

    ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti, Çin ile gerilime yol açtı.

    Tayvan etrafında Çin ordusu çeşitli askeri araçlarla tatbikatlar başlatırken, dünya tüm dikkatini Asya'ya çevirdi.

    Pelosi'nin ziyaretinden 12 gün sonra yeni bir ABD Kongre heyeti Ada'ya gitti.

    Tayvan Devlet Başkanı ile görüştüler

    ABD heyeti, Tayvan ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile bir araya geldi.

    "Heyet ile görüşmekten mumnuniyet duydum"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ing-wen, "Bugün Senatör Markey ve kongre heyeti ile görüşmekten memnuniyet duydum. Tayvan ve ABD arasında süregelen dostluğun ve alışverişin bir yansıması olan ziyaretiniz, ülkelerimiz arasında daha güçlü ve daha önemli bağları kolaylaştırıyor." dedi.

    DHA'nın haberine göre, ABD heyetinde Massachusetts Senatörü Ed Markey ve Temsilciler Meclisi üyeleri John Garamendi, Aumua Amata, Don Beyer ve Alan Lowenthal bulunuyor.

    ABD heyeti, Tayvan Devlet Başkanı Ing-wen ile görüştü #1

    ABD heyeti, Tayvan Devlet Başkanı Ing-wen ile görüştü #2

    ABD heyeti, Tayvan Devlet Başkanı Ing-wen ile görüştü #3

    ABD heyeti, Tayvan Devlet Başkanı Ing-wen ile görüştü #4


    İlginizi Çekebilir

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Orta Doğu mesajı: Hiçbir yere gitmiyoruz
    Dünya

    Orta Doğu mesajı: Hiçbir yere gitmiyoruz

    İBB, yağan yağmurun altında çim suladı
    Gündem

    İBB, yağan yağmurun altında çim suladı

    Görüş Bildir