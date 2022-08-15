ABD heyeti, Tayvan Devlet Başkanı Ing-wen ile görüştü

Massachusetts Senatörü Ed Markey’in liderlik ettiği ABD heyeti, Tayvan ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile bir araya geldi.

ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti, Çin ile gerilime yol açtı.

Tayvan etrafında Çin ordusu çeşitli askeri araçlarla tatbikatlar başlatırken, dünya tüm dikkatini Asya'ya çevirdi.

Pelosi'nin ziyaretinden 12 gün sonra yeni bir ABD Kongre heyeti Ada'ya gitti.

Tayvan Devlet Başkanı ile görüştüler

ABD heyeti, Tayvan ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile bir araya geldi.

"Heyet ile görüşmekten mumnuniyet duydum"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ing-wen, "Bugün Senatör Markey ve kongre heyeti ile görüşmekten memnuniyet duydum. Tayvan ve ABD arasında süregelen dostluğun ve alışverişin bir yansıması olan ziyaretiniz, ülkelerimiz arasında daha güçlü ve daha önemli bağları kolaylaştırıyor." dedi.

DHA'nın haberine göre, ABD heyetinde Massachusetts Senatörü Ed Markey ve Temsilciler Meclisi üyeleri John Garamendi, Aumua Amata, Don Beyer ve Alan Lowenthal bulunuyor.













