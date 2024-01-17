ABD, Husileri terör örgütleri listesine aldı ABD yönetimi, Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarallah grubunu, Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine aldığına duyurdu..

AA & Ensonhaber

Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak, Kızıldeniz'deki gemilere saldırılar düzenliyor..

Bu gelişme sonrası ABD yönetimi, Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarallah grubuyla ilgili beklenen kararı duyurdu.

Yabancı terör örgütleri listesine alındı

ABD yönetimi, Ensarallah grubunu Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine aldı..

Biden yönetiminin söz konusu düzenlemeyi yapmasıyla Husiler, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası ve Yabancı Terör Örgütleriyle ilgili 13224 No'lu Başkanlık Kararnamesi kapsamında yeniden "Küresel Özel Terör Örgütü" kapsamına girecek.

2021'de listeden çıkartılmıştı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 16 Şubat 2021'den itibaren geçerli olmak üzere Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarallah örgütünü yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını duyurmuştu.

Söz konusu kararın, Yemen'de insani durumun son derece kötüleşmesi nedeniyle alındığını belirtilmişti.