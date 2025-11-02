ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasının detayları belli oldu: Dikkat çeken 'Fentanil' maddesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD tarafı anlaşmayı "Büyük zafer" olarak görüyor...

Açıklamaya göre yapılan anlaşma, nadir toprak elementlerinin ihracatı, yarı iletken tedarik zincirleri, tarım ürünleri ticareti ve fentanille mücadele gibi kritik başlıklarda önemli adımları içeriyor.

NADİR ELEMENTTE İHRACAT KISITLAMALARI KALKIYOR

Mutabakat kapsamında Çin, galyum, germanyum, antimon ve grafit gibi kritik minerallerin ihracatındaki sınırlamaları sonlandıracak. ABD ise ulusal çıkarları doğrultusunda bu elementlere ilişkin lisans sürecini kolaylaştıracak.

FENTANİL ÜRETİMİNE DARBE

ABD’de büyük bir halk sağlığı krizine yol açan fentanil ile mücadeleye ilişkin önemli bir adım da anlaşmanın parçası oldu.

Çin, fentanil üretiminde kullanılan kimyasalların Kuzey Amerika’ya ihracatını durdurmayı ve diğer ilgili kimyasalların küresel ticaretinde sıkı kontrol mekanizmaları uygulamayı kabul etti.

TARIM ÜRÜNLERİ DE PAYINI ALDI

4 Mart’tan bu yana ABD tarım ürünlerine uygulanan tarifelerin kaldırılacağı bildirildi.

Böylece buğday, mısır, pamuk, sorgum ve soya fasulyesi başta olmak üzere Amerikan tarım ürünleri yeniden Çin pazarına girebilecek.

Pekin yönetimi, ABD’li teknoloji ve yarı iletken firmalarına karşı yürütülen soruşturmaları sona erdirecek. Ayrıca ABD'den ithal edilen bazı yüksek teknolojili yarı iletkenlerin Çin'e giriş süreci sürdürülecek.

Çin'in ithalat muafiyeti programı da uzatılarak söz konusu esnekliklerin 31 Aralık 2026’ya kadar geçerli olacağı açıklandı.

ABD DÜZENLEMELERİNDE GEVŞEME

Anlaşma kapsamında Washington, fentanille mücadele iş birliğinin bir parçası olarak Çin’den ithalata yönelik belirli tarifeleri, 10 Kasım itibarıyla yüzde 10 oranında azaltacak. Ayrıca Çin menşeli ürünlere yönelik tarifeler, 10 Kasım 2026’ya kadar askıya alınacak.

Bunun yanında Çin’in denizcilik, lojistik ve gemicilik sektörlerini hedef alan 301. madde soruşturması kapsamında uygulanan tedbirler de bir yıl boyunca durdurulacak.