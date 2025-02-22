ABD ile Ukrayna arasındaki maden anlaşması bugün imzalanabilir

Haber Merkezi

ABD'de dünyadaki savaşları bitirmeyi vadederek seçimi kazanan Başkan Donald Trump, vaatlerini yerine getirmek için harekete geçmeye başladı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı 24 saat içinde bitirebileceği gibi cesur açıklamalar yapan Trump, bu vaadinden de en kazançlı çıkanın kendisi olması için çeşitli adımlar atıyor.

Rusya ile ilk temasın kuran, Vladimir Putin ile telefonda görüşen Trump, Ukrayna ve Avrupa'yı masaya almadan barış müzakerelerini başlattı.

UKRAYNA'NIN MADENLERİNE GÖZ DİKTİ

Rusya ile yaptığı görüşmelerin ardından Avrupa ve Ukrayna'nın sert tepkilerine maruz kalan Trump, Ukrayna'nın zor durumundan faydalanarak ülkenin tüm madenlerinin yarısını ABD'ye devretmeyi öngören bir anlaşmayı gündem getirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'ye ulaşan ve ABD'nin lehine olan anlaşma ile ilgili ABD medyası yeni bir iddia ortaya attı.

ANLAŞMA BUGÜN İMZALANACAK

Wall Street Journal, Trump'ın Ukrayna'nın madenlerinin yarısını, tüm limanlar, altyapı, doğalgaz ve petrol işletmeleri de talep eden anlaşmanın son aşamaya geldiğini iddia etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'in da açıklamalarının yer aldığı haberde, bu anlaşmanın bugün Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky tarafından imzalanacağı belirtildi.

ANLAŞMANIN İLK HALİNİ REDDETMİŞTİ

Zelensky, başlangıçta 12 Şubat’ta sunulan ilk anlaşmayı güvenlik garantileri eksik olduğu için reddetmişti.

Ancak, ABD tarafı 20 Şubat’ta anlaşmayı revize ederek Ukrayna yasalarına daha uygun hale getirdi.

Trump’ın 21 Şubat'ta yaptığı açıklamaları, her iki tarafın anlaşmaya varmak için yoğun çaba harcadığını ve çok kısa bir süre içinde anlaşmanın imzalanacağı beklentisini artırdı.

Zelensky ise bu anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirebileceğini belirterek, detayların netleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Anlaşma, ABD'nin Ukrayna'nın nadir toprak minerallerine erişimini sağlayacak, karşılığında ise ABD, Ukrayna'ya askeri yardımlarını sürdürecek.

Bu süreç, geçtiğimiz hafta ABD ve Ukrayna arasında gerilimli bir dönemden sonra ivme kazanmıştı. Trump, Ukrayna’yı savaşın başlatıcısı olmakla suçlamış, Zelensky ise Trump’ın Rusya'nın dezenformasyonuna kapıldığını öne sürmüştü.

Trump, anlaşmanın hem Ukrayna hem de ABD için büyük bir fırsat sunduğunu, Ukrayna'nın 500 milyar dolarlık kaynak anlaşmasına “essensiyel olarak” onay verdiğini iddia etmişti.

ABD'nin ilk önerisi, Ukrayna'nın doğal kaynaklarına yüzde 50 pay talep ediyordu. Bu talep, Ukrayna tarafından "sömürgeci bir anlaşma" olarak nitelendirilmişti.