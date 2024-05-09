ABD ilk kez İsrail'e yapacağı bir askeri sevkiyatı durdurdu Gazze'nin Refah kentine geniş çaplı operasyona karşı çıkan ABD, İsrail'in kullanabileceği güçlü bombalar içeren mühimmat sevkiyatını askıya aldı.

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ensonhaber.com

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli can verdi.

Enkazların altında halen binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail tankları Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden bir gün sonra Refah kentine girdi ve Mısır'a açılan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdi.

Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Bölgeden Hamas ve İslami Cihad ile İsrail ordusu arasında yoğun çatışma haberleri geliyor.

Hamas, Refah kentinin doğusunda İsrail askerleriyle çatıştıklarını açıkladı.

İslami Cihad da yine Refah'ın doğusundaki havaalanı yakınlarında İsrail askerlerine ve askeri araçlarına saldırı yaptıklarını duyurdu.

El Fetih'ten ise Gazze'nin orta kesiminde çatışmaların sürdüğü açıklaması geldi.

Refah Sınır Kapısı kapandı

İsrail ordusu, Refah'ın doğusunda Hamas'a ait çok sayıda altyapının ortaya çıkarıldığını söyledi.

Askerlerin Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafına hedef gözeterek baskınlar yaptığı belirtildi.

İsrail'in eline geçmesiyle Refah Sınır Kapısı da kapanırken ne yardımların, ne de hastaların geçişine izin veriliyor.

ABD ilk kez askeri sevkiyatı durdurdu

ABD, İsrail'in geniş çaplı operasyonda kullanabileceği güçlü bombalar içeren mühimmat sevkiyatını askıya aldı.

Hamas baskınından bu yana İsrail'e güçlü destek veren ABD, ilk kez askeri sevkiyatı durdurdu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, sevkiyatla ilgili nihai kararın henüz verilmediğini söyledi.

Joe Biden yönetimi siviller zarar göreceği için Refah'a geniş çaplı operasyona karşı çıkıyor.

İsrail, ABD'yi uyardı

ABD'nin mühimmat sevkiyatını durdurması İsrail'de endişeye neden oldu.

İsrailli üst düzey yetkililer silah sevkiyatını durdurma kararından dolayı Biden yönetimine derin hayal kırıklığı yaşadıklarını bildirdi.

Yetkililer ayrıca silah sevkiyatının durdurulması kararının esir takası müzakerelerini tehlikeye atabileceği konusunda ABD'yi uyardı.

İsrailli yetkililer ayrıca ABD'li muhataplarına sadece silah sevkiyatının askıya alınma kararından değil, aynı zamanda konunun medyaya sızdırılmasından da rahatsızlık duyduklarını iletti.

ABD, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını istedi

Üst düzey ABD'li yetkililer İsrail'e Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Refah Sınır Kapısının acilen açılması gerektiğini söyledi.

Güvenlik teşkilatında İsrail ordusunun bölgeden ayrılmasından sonra sınır kapısını kimin kontrol edeceğiyle ilgili yoğun görüşmeler başladığı ifade edildi.

İnsani yardımların geçişi için sınır kapısının ne zaman açılacağının henüz belirlenmediği ifade edilirken İsrail'in ABD'ye sınırın kim tarafından yönetileceği belirlendikten sonra açılacağını ilettiği aktarıldı.