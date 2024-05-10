ABD: İsrail, silahların büyük kısmını almaya devam ediyor Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, "İsrail’e silah sevkiyatları halen yapılıyor" dedi. Kirby, Tel Aviv konusunda taahhütleri olduğunu söyledi.

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AA & Ensonhaber

ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatını durdurma kararı sonrası Tel Aviv'de tansiyon yükseldi.

Başkan Joe Biden, İsrail'i Refah'a girmemesi konusunda uyardı. Aksi halde, "Silah göndermem." dedi.

Bunun üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Gerekirse tırnaklarımızla savaşırız." karşılığını verdi.

"İsrail’e silah sevkiyatları halen yapılıyor"

Silah sevkiyatı bilmecesini netleştiren açıklama, Beyaz Saray'dan geldi. Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, şöyle dedi:

İsrail’e silah sevkiyatları halen yapılıyor ve onlar kendilerini savunmak için (silahların) her şeyin büyük kısmını alıyorlar.

İsrail taahhüdü

Kirby, Washington’da gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin silah sevkiyatının durdurulduğu hakkında konuştuğunu söyledi.

Amerikalı yetkili, Kongre'den ek taleplerle elde ettikleri her kuruşu İsrail’in ihtiyaç duyduğu kabiliyetleri sağlamak üzere harcama taahhüdünde bulunduklarını ve bu taahhütlerini sürdüreceklerini vurguladı.

"Güvenlik yardımlarını gözden geçiriyoruz"

Öte yandan Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, ABD’nin İsrail’e milyarlarca dolarlık güvenlik yardımı yaptığını hatırlatarak, geçen hafta sevkiyatı durdurulan silahlarla ilgili şöyle demişti:

Şu anda yakın vadeli bazı güvenlik yardımlarını gözden geçiriyoruz.

Biden yönetimi, kapsamlı Refah saldırısına karşı

ABD Başkanı Joe Biden, dün CNN'e verdiği röportajda, İsrail'in Refah'a geniş çaplı saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söylemişti.

ABD Başkanı, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." açıklamasında bulunmuştu.

Biden yönetimi, daha çok sivilin ölümüne ve insani krizin büyümesine neden olacağı endişesiyle İsrail'in Refah'ta sivilleri korumaya yönelik gerçekçi plan içermeyen herhangi bir kapsamlı kara saldırısına karşı çıkıyor.