ABD, İsrail'e Demir Kubbe için kargo uçağı gönderdi

Ben Gurion Havalimanı'na inen Antonov An-225'in, çok sayıda askeri tır taşıdığı kaydedildi.

ABD Kara Kuvvetleri Sözcüsü Albay Patrick R. Seiber, 2019 yılının Şubat ayında, İsrail'den sınırlı sayıda Demir Kubbe hava savunma sistemi satın alınacağını açıkladı.

İsrail medyasında yer alan habere göre, savunma sisteminin nakliyatı için dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225, Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptı.

KARGO UÇAĞI İSRAİL'DE

Haberde, Demir Kubbe savunma sisteminin nakliyatı için gelen kargo uçağının çok sayıda askeri tır taşıdığı belirtildi.

KISA MENZİLLİ FÜZELERE KARŞI KULLANILIYOR

ABD ordusuna iki adet Demir Kubbe hava savunma sisteminin satın alınma işlemleri, aynı yılın ağustos ayında yapılmıştı.

İsrailli şirket Rafael tarafından üretilen Demir Kubbe sistemi, kısa menzilli füzelere karşı kullanılıyor.