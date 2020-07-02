ABD, İsrail'i rahatlattı: Gerekirse İran'ı vururuz

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Tahran'ın nükleer silah edinmesini önlemek için askeri müdahale seçeneğini göz önünde bulundurduklarını belirtti.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, İsrail TV kanalına yaptığı açıklamasında, “Amerikan halkı adına sorduğumuz soru, İran’ın asla nükleer silah sahibi olmamasını garanti edecek en etkili yol nedir? Bunun cevabı, (İran ile yapılan) Ortak Kapsamlı Eylem Planı değil. Başkan (Donald Trump) İran’ın hiçbir zaman nükleer silah elde etmeyeceğini net bir şekilde ortaya koydu ve askeri seçenek her zaman göz önünde bulunduruluyor” ifadesini kullandı.

Hook, ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesinin doğru bir karar olduğunu kaydetti.

İRAN İLE YAPILAN NÜKLEER ANLAŞMA

İran ile Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'u durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak 2020'de anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

Tahran, yaptırımların kalkması ve menfaatlerin temin edilmesi halinde yeniden anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu ifade etmişti.