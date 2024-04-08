ABD, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarına ilişkin soruşturma başlattı

İHA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'dan açıklama yapıldı.

Soruşturma başlatıldı, ihlal sonucuna varılmadı

Miller, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in Gazze Şeridi’nde işlediği savaş suçlarıyla ilgili çeşitli soruşturmalar başlattığını ancak henüz IDF'nin Hamas'a karşı yürüttüğü savaşta uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğine dair bir sonuca varmadığını söyledi.

Miller şu ifadeleri kullandı:

"Bürolarımızda gerçekleri inceleyen, bunların uluslararası hukuka uygunluğuna bakan ve değerlendirmeler yapan bir dizi farklı uzmanımız var. Bu değerlendirmeler devam ediyor. Şu anda henüz İsrail'in uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği sonucuna varmadık, ancak bir dizi farklı cephede devam eden değerlendirmelerimiz var"