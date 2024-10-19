ABD itiraf etti: Komandolar Gazze'de İsrail birliklerine katıldı

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İsrail, 379 gündür Gazze'de ölüm saçıyor.

Sivil, çocuk, kadın demeden sivillere bomba yağdıran katil İsrail ordusunun en büyük destekçisi ise bilindiği üzere ABD...

Hem maddi hem siyasi desteğini İsrail'in arkasından tüm soykırıma rağmen çekmeyen ABD'nin sahada da askeri olarak rol aldığı ortaya çıktı.

ABD KOMANDOLARI GİZLİECE İSRAİL'E GÖNDERİLDİ

New York Times'ın haberine göre, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısından hemen sonra ABD, rehinelerin kurtarılması konusunda danışmanlık yapmaları için komandoları gizli olarak İsrail'e gönderdi.

Ortak Özel Harekat birliği oluşturulurken bu birliğe bir kısmı İsrail'de, bir kısmı da CIA karargahında bulunan istihbarat subayları katıldı.

ABD KOMANDOLARI İSRAİL BİRLİKLERİNE KATILDI

Bu birlik İsrail'de ve CIA merkezinde bulunan Amerikan istihbarat analistleri düzenli olarak bilgi alışverişinde bulunuyorlardı.

New York Times'a konuşan yetkililer, ABD komandolarından oluşan bu birlik, Gazze'de İsrail askerlerine katıldı.