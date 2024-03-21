ABD, Julian Assange için itiraf pazarlığı teklifini değerlendiriyor Assange'ın itirafa sıcak bakması halinde hakkındaki 18 suçlamanın düşürüleceği belirtildi. Ancak WikiLeaks kurucusunun ekibi, "Gelişmelerden haberimiz yok" açıklaması yaptı.

AA & Ensonhaber

İngiltere'de tutuklu bulunan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davası devam ediyor.

ABD hükümetinin, Assange'a suçunu itiraf etmesine izin verecek bir itiraf pazarlığı teklifini değerlendirdiği belirtiliyor.

Ancak avukatları, Washington'un Assange'a yaklaşımını değiştirme niyetinde olduğuna dair belirti göstermediğine dikkati çekiyor.

Mahkeme sürecini kısaltmanın yollarını arıyorlar

Wall Street Journal, ABD Adalet Bakanlığı'nın, WikiLeaks kurucusunun iadesine ilişkin Londra'daki mahkeme sürecini kısaltmanın yollarını aradığını yazdı.

Assange, Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren binlerce gizli belgeyi yayınlamasıyla biliniyor.

İtiraf ederse 18 suçlama düşürülecek

Söz konusu ismin, gizli belgeleri yanlış kullanma suçunu kabul etmesi halinde, Casusluk Yasası kapsamındaki mevcut 18 suçlamanın düşürüleceği kaydedildi.

Julian Assange, Londra'dayken uzaktan itirafa katılabilecek. Mutabakata varılmasından kısa süre sonra serbest kalması öngörülüyor. Halihazırda 5 yılını Birleşik Krallık'ta gözaltında geçirdi.

Assange cephesi: Haberimiz yok

The Guardian'ın aktardığına göre Assange'ın hukuk ekibi, soruşturma stratejisinde herhangi bir değişiklikten haberdar olmadıklarını söyledi.

Avustralya Başbakanı Albanese, Assange'ın memleketine dönmesini istiyor

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere'de tutuklu bulunan Assange'ın, vatandaşı olduğu Avustralya'ya dönmesinin vaktinin geldiğini belirtmişti.

Konuyla ilgili düşüncelerini ABD ve İngiltere'deki en yüksek makamlara ilettiğini aktaran Albanese, "Açıkça yaptığım gibi, özelden de belirttim. Artık yeter, Julian Assange'ın eve dönmesinin vakti geldi." ifadesini kullanmıştı.

251 bin gizli belgeyi yayınladı

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayınlamıştı.

Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.

Mahkeme, 50 hafta hapse mahkum edilen Assange'ın iade talebi çerçevesinde cezasını tamamladıktan sonra da tutuklu kalmasına karar vermişti.

ABD'ye iade kararı

Yüksek Mahkeme, 10 Aralık 2021'de Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetmişti.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nin 20 Nisan 2022'de iadeye hükmetmesiyle dönemin İçişleri Bakanı Priti Patel, 17 Haziran 2022'de Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzalamıştı.

Assange'ın avukatları da 1 Temmuz 2022'de karara ilişkin Yüksek Mahkeme'ye itiraz başvurusunda bulunmuştu.