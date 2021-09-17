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    ABD'den açıklama: Afganistan'daki saldırıda siviller öldü, özür dileriz

    ABD’nin 29 Ağustos’ta Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin öldüğünü, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie kabul ederek özür diledi.
    • AA
    • 17.09.2021 - 22:18
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 23:20
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    ABD'den açıklama: Afganistan'daki saldırıda siviller öldü, özür dileriz

     

    Geçtiğimiz ay Afganistan'daki Kabil Havalimanı'nı etrafında İHA'lı saldırıda bulunan ABD, dünya kamuoyunda birçok tepkiyi üzerine çekmişti.

    ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'den yaşanan olayla ilgili itiraf geldi.

    McKenzie, ABD'nin düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitiren 10 kişinin hepsinin sivil olduğunu belirterek saldırıdan dolayı özür diledi.

    McKenzie, ABD'nin 29 Eylül'de Kabil Havalimanı yakınında düzenlediği hava saldırısına ilişkin soruşturmanın sonucunu açıkladı.

    ABD den açıklama: Afganistan daki saldırıda siviller öldü, özür dileriz #1

    7'Sİ ÇOCUK 10 SİVİL ÖLDÜ

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby'nin günlük basın toplantısına video konferans yöntemiyle bağlanan McKenzie, "Söz konusu saldırıda 7'si çocuk 10 kadar sivilin öldüğü sonucuna vardık. Dahası bu saldırının hedefindeki araçtakilerin ya da ölenlerin DEAŞ/K ile bir bağlantısı yok ya da ABD güçlerine doğrudan bir tehlike arz etmiyor." ifadesini kullandı.

    ABD den açıklama: Afganistan daki saldırıda siviller öldü, özür dileriz #2

    "YÜREKTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

    McKenzie, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Bu saldırı, kuvvetlerimize ve tahliye ettiğimiz sivillere yönelik tehlikeyi anında engellemek içindi. Ben yürekten bir özür diliyorum. Komutan olarak bu saldırının tüm sorumluluğunu üstleniyorum." dedi.

     

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