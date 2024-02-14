ABD kar fırtınasına teslim oldu Kuzeydoğu kıyıları son iki yılın en etkili kar fırtınalarından birine sahne oldu. Yüz yüze eğitim iptal olurken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

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AA & Ensonhaber

Kar fırtınası, ABD'nin kuzeydoğu kesimlerinde etkisini gösterdi.

Lorraine fırtınasının açtığı yoğun kar yağışı, eğitimde ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

Connecticut eyaletinin bazı bölgelerinde kar kalınlığı, 30 ila 40 santimetreye kadar ulaştı.

Kar fırtınası etkili oldu

Eyalette araç trafiğinin aksamaması için yol temizlik çalışması yapan ekipler, yayaların kaldırımlarda yürürken zorlanmamaları için de kar küremesi gerçekleştirdi.

Bölge sakinleri, ekiplerin yetersiz kaldığı noktalarda ev ve araçlarının üzerinde biriken kalın kar tabakasını kendi imkanlarıyla temizledi.

Connecticut eyaletinin Hartford bölgesine Meksika'dan geldiğini ve hayatında ilk kez kar yağışı ile karşılaştığını söyleyen bir kadın, manzaranın harika olduğunu ve karın keyfini çıkardığını ifade etti.

Yüz yüze eğitim askıya alındı, uçuşlar iptal edildi

Salı günü New York, Pensilvanya ve Massachusetts'te binlerce öğrenci için yüz yüze eğitim askıya alındı, yerini çevrimiçi dersler aldı.

Çoğunlukla New York ve Boston'da olmak üzere yaklaşık bin 200 uçuş iptal edilirken, 2 bin 700 uçuş da ertelendi.

150 bin kişi elektriksiz kaldı

Pensilvanya'da fırtına nedeniyle kar motosikleti süren bir kişi hayatını kaybetti. Aynı eyalette 150 bin sakinin elektriği kesildi.

Koşullar seyahati tehlikeli hale getirdi. Hem Boston hem de New York City'de küçük çarplı kazalar yaşandı.

Bazı bölgelerde ticari araçların yollara çıkması yasaklanırken yetkililer, vatandaşlara mümkünse seyahat etmekten kaçınmaları yönünde çağrıda bulundu.