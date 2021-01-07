Euro
9.0039
-0.05%
Dolar
7.2976
-0.11%
Altın
450.32
-0.11%
Borsa
1.505
1.06%
Bitcoin
264.603
6.48%
EXEN Coin
11.09
0.81%
10ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 10 C

    ABD Kongre Binası yakınında 2 adet bomba bulundu

    ABD'de federal güvenlik güçleri, Kongre Binası yakınında 2 adet boru tipi bomba buldu.
    • İHA
    • 07.01.2021 - 01:30
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    ABD Kongre Binası yakınında 2 adet bomba bulundu

    ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre Binası’nda seçilmiş Başkan Joe Biden’ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanıldığı sırada ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri Kongre Binası’nı bastı. Çıkan olaylarda 1 kadın göğsünden vurularak ağır yaralandı.

    BİNA YAKININDA 2 EL YAPIMI BOMBA BULUNDU

    Federal güvenlik güçleri, Kongre Binası yakınında 2 adet boru tipi bomba buldu. Güvenlik kaynakları, bombalardan birinin Cumhuriyetçi Ulusal Komite ofislerinin olduğu binada, diğerinin ise Kongre Binası kompleksinde bulunduğunu aktardı.

    ABD Kongre Binası yakınında 2 adet bomba bulundu #1

    Yetkililer, bunların gerçek patlayıcı cihazlar olduğunu ve güvenli hale getirilmek için havaya uçurulduklarını belirterek, bomba bulunması üzerine Cumhuriyetçi Ulusal Komite Karargahı’nın boşaltıldığını ifade etti.

    ABD Kongre Binası yakınında 2 adet bomba bulundu #2

    ŞÜPHELİ BİR CİHAZ DA BULUNDU

    Komite İletişim Direktörü Michael Ahrens yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Ulusal Komite karargahının yakınlarında şüpheli bir cihazın bulunmasının ardından boşaltıldığını doğruladı. Ahrens, karargahın yaklaşık 1 saat önce tahliye edildiğini belirtti. Karargah, Kongre Binası’na sadece birkaç blok uzaklıkta bulunuyor.

    ABD Kongre Binası yakınında 2 adet bomba bulundu #3

    ABD Kongre Binası yakınında 2 adet bomba bulundu #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir